Desta vez, a arbitragem não foi determinante para o Juventude perder para o Grêmio

Em um jogo tenso e no qual as duas equipes iniciaram pressionadas por um resultado, não dá para oferecer uma chance como a que Marcão deu ao Grêmio. Um pênalti juvenil, de uma desinteligência impressionante.

É bem verdade que depois Marcão se redimiu de alguma forma e fez, pelo menos, três grandes defesas. Mas o erro lá atrás teve um grande impacto no contexto do jogo.

Pra piorar, logo depois do lance, veio o segundo gol gremista para afundar ainda mais os ânimos do Verdão. A partir daí, faltou qualidade para o Juventude buscar o algo a mais. Diante de um adversário bem postado, e com a vantagem no placar, ficam ainda mais evidentes as carências do grupo de Claudio Tencati, seja na criação ou nas extremas.