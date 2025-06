Caxias quer manter o ótimo retrospecto contra o Botafogo-PB

Júnior Rocha deve manter a base titular na Paraíba. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Após duas semanas voltados a treinamentos e recuperação de atletas, o Caxias volta a jogar fora de casa neste sábado pela Série C do Brasileiro. É fora de casa, diante do Botafogo-PB, um adversário que nunca venceu o Grená.

Na história, são quatro jogos, com duas vitórias do Caxias e um empate, no ano passado. Naquela oportunidade, o 1 a 1 no Almeidão, sob o comando de Argel Fuchs, foi considerado um bom resultado, na partida válida pela segunda rodada. Até porque, na estreia, o time havia sofrido uma goleada impiedosa no Centenário.

Agora, a história é bem diferente. O Caxias chega como vice-líder, e embalado pela grande campanha como mandante. O desafio é justamente voltar a pontuar longe de casa, e fazer o rendimento como visitante ser melhor.

Mais uma vez, Júnior Rocha não deve promover muitas mudanças no time. Se Tomas Bastos não estiver 100%, Yann é a alternativa. No ataque, Nescau pode iniciar.

De qualquer forma, com um senso coletivo mais ajustado, o Caxias tem totais condições de pontuar. Se for o 1 a 1 do ano passado, já será positivo. Uma vitória daria ainda mais confiança ao time, que poderia até assumir a liderança.