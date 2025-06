Caíque é o maior negócio da história recente do Juventude

Volante disputou menos de 40 partidas pelo Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Uma aposta que deu muito certo. É claro que Caíque vai fazer falta para o time do Juventude no restante do Brasileirão 2025. Mas o negócio feito pela direção alviverde com o Grêmio é de se tirar o chapéu.

Vamos relembrar que Caíque era reserva do Ceará em 2023, na Série B, e chegou com uma alternativa ao meio-campo para a disputa do Gauchão. Depois de uma oscilação inicial, a afirmação veio na reta final do campeonato, nos duelos contra a dupla Gre-Nal. Quando talvez vivia seu melhor momento, na primeira parte do Brasileirão de 2024, veio a lesão no joelho, que o tirou dos gramados por mais de oito meses.

A renovação automática vinha também com uma pergunta: será que Caíque voltará repetindo o bom futebol? Voltou, mesmo com um momento ruim do Juventude no Brasileirão. E aí, mesmo sendo uma peça importante da equipe, não dá pra se desperdiçar uma oportunidade como essa.

Caíque poderia sair de graça no fim do ano. Vai agora, rendendo R$ 5 milhões, que podem virar R$ 7 milhões, caso um segundo atleta gremista não seja envolvido na negociação. Além disso, o Grêmio vai emprestar, pagando os salários, o lateral Luan Cândido, que é bom jogador e pode ajudar se estiver em melhores condições físicas.