As últimas semanas aumentam o cenário de preocupação com o Juventude

Talvez a mais inesperada das saídas neste momento envolva o jovem volante Davi Góes. A paciência que as comissões técnicas tiveram com outras atletas jovens e que vêm de fora não se repetiu com o volante da base. Além disso, naquele que poderia ser um momento de afirmação, Jadson, seu "rival" na função, não deu brechas. Quando a chance veio, Davi estava com o time sub-20.