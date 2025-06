A provocação do presidente é justa pelo momento que vive o Caxias

Caxias teve pouco mais de 3,5 mil torcedores na última partida em casa. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Foi um convocação. Ou uma provocação para aqueles torcedores do Caxias que ainda não estão junto do time no Centenário. O presidente Roberto De Vargas foi enfático ao falar no Show dos Esportes da Gaúcha Serra nesta terça-feira (24) e repetir: "o time está na liderança, mas a torcida ainda está em nono lugar".

A frase é forte, e emblemática pelo momento vivenciado pelo clube. Depois de um começo complicado na Série C, a direção corrigiu a rota, trocou o comandante, dispensou alguns atletas e, com méritos chegou à liderança da primeira fase. Ainda há muito caminho pela frente, mas o sofrimento do ano passado e a briga contra o rebaixamento certamente estarão longe da casa grená.

É hora do torcedor grená apoiar. Aumentar a sua participação no dia a dia do clube e valorizar o que tem sido feito em campo. 100% no Centenário e duas vitórias fora de casa na Série C.