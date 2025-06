A mudança de postura do Caxias com Júnior Rocha é impressionante

Júnior Rocha tem cinco vitórias e duas derrotas em sete jogos. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias não é líder por acaso. E a mudança de chave na equipe grená nesta Série C tem nome e sobrenome: Júnior Rocha.

Com as mesmas peças, o técnico fez o que parecia impossível com Luizinho Vieira. Um time que agride o adversário, tem qualidade pra jogar e busca aplicar as mesmas estratégias dentro e fora de casa. Mostra repertório, inclusive.

Sob o comando do treinador que assumiu na terceira rodada, a equipe grená já atingiu mais de 70% de aproveitamento. Mas o que mais chama a atenção é justamente a capacidade do comandante de organizar a equipe e fazer com que alguns jogadores apresentem um futebol muito melhor do que mostravam no primeiro trimestre. São os casos de Thiago Ennes, Marcelo Nunes, Vini Guedes e Iago, entre outros.

Com tempo para treinar e preparar o time entre uma rodada e outra, o desafio agora passa a ser manter o grupo concentrado e com o alto nível de competitividade para seguir brigando pela ponta. O Caxias, que lá no início parecia propenso a brigar só para não cair, hoje pode voltar a sonhar.