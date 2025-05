Estreia no domingo Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Os desafios de Claudio Tencati em sua chegada no Juventude

Treinador falou em esquecer o que passou e buscar um novo caminho a partir do jogo diante do Fluminense, no Alfredo Jaconi

15/05/2025 - 20h27min Atualizada em 15/05/2025 - 20h29min Compartilhar Compartilhar