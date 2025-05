O passo seguinte de Júnior Rocha para manter o Caxias no topo

Júnior Rocha segue 100% no comando do Caxias. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias que é 100% com Júnior Rocha e inicia a sexta rodada da Série C na vice-liderança terá dois desafios longe de casa. O primeiro será neste domingo, contra o bom time do São Bernardo.

Depois de um Paulistão onde bateu de frente com os gigantes, o time de São Bernardo do Campo manteve a base, tem uma série de atletas experientes, como Rafael Forster, Emerson Santos e Felipe Azevedo, e tem uma campanha peculiar na terceira divisão. Foram duas vitórias nos três jogos como visitante e dois empates nas partidas como mandante.

Para voltar com pontos de lá, o time grená precisará mostrar a mesma competitividade das últimas partidas, com o acréscimo de alguns ingredientes importantes. Com o passar dos jogos, Júnior Rocha já observou mais atletas durante os confrontos e vai analisando quais os melhores encaixes. Calyson, ao que tudo indica, ganhou espaço a partir da boa entrada no último duelo contra o Retrô.

A lesão de Welder faz com que Willen Mota e Eduardo Melo disputem a posição de referência no ataque. São os ajustes dentro da evolução, e combinadas com as vitórias são sempre mais interessantes.

Com um grupo mais coeso e alternativas que possam realmente agregar no decorrer dos jogos, fica muito mais fácil para o treinador pensar as estratégias e mudanças com as dificuldades que se apresentam. Os dois testes longe do torcedor serão importantes para essa maturação do time e para reafirmar pelo que o Caxias vai brigar na Série C deste ano.