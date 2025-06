O Juventude precisa repetir a imposição que teve na semifinal do Gauchão

Não dá nem para comparar. O Juventude de 2025 é um quando atua como mandante e outro como visitante. Sendo assim, na última partida antes da parada por conta da Copa do Mundo de Clubes, o time alviverde precisa manter o seu nível de competitividade dentro do Alfredo Jaconi para vencer outra vez o Grêmio.

Por ter todo o contexto de um clássico, e até pelo que se desenhou na disputa do Gauchão, o jogo deste domingo deve ser tenso e por muitos momentos mais brigado do que jogado. É aquele confronto em que, de certa forma, quem mostrar mais gana estará mais perto da vitória.

Sem Gustavo, Marcão terá nova chance. No meio-campo, Jadson é uma ausência sem substituto do mesmo nível. Resta saber se Claudio Tencati vai ousar mais ou iniciar o jogo com outro volante para arriscar no decorrer da partida. Uma coisa é certa: Nenê precisa ser titular. É um dos jogos em que ele pode fazer a diferença pela sua qualidade e experiência.