No Sergipe, Caxias tem uma boa oportunidade para ampliar sua margem no G-8

Técnico venceu três das quatro partidas que teve no comando da equipe grená. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Se depois da segunda rodada, e com a queda de Luizinho Vieira, o discurso no Caxias era de fazer a pontuação necessária para permanecer na Série C, o panorama mudou drasticamente. É óbvio que o time ainda não chegou nesta meta inicial, mas a sequência de bons resultados com Júnior Rocha faz a equipe grená pensar em outro patamar.

A vice-liderança, mesmo com a derrota para o São Bernardo, foi mantida. Só que a distância dos times que estão logo atrás diminuiu. A margem para a saída do G-8 ficou em apenas três pontos.

Sendo assim, o jogo diante do Itabaiana passa a ser ainda mais importante para que o Caxias siga com uma folga na tabela. O adversário não largou bem no campeonato e buscará a recuperação. Pode ser mais uma chance, assim como aconteceu diante do Figueirense, para se aproveitar das fragilidades do rival e pontuar longe de casa.