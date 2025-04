Prefeitura de Antônio Prado homenageia o goleiro Cássio

Goleiro do Cruzeiro recebeu placa no final de semana

A Prefeitura de Antônio Prado aproveitou a vinda do goleiro Cássio, atualmente no Cruzeiro, a Porto Alegre, no último final de semana, para homenageá-lo em reconhecimento às contribuições para o desenvolvimento do esporte no município. O atleta, que já recebeu o título de Cidadão Honorário de Antônio Prado, foi presenteado com uma placa em agradecimento por seu apoio constante às iniciativas esportivas locais.