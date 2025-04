Empresa gaúcha e equipe da NBA entregam reforma de quadra de basquete em Caxias do Sul

Varejão estará presente na reinauguração da quadra no Parque dos Macaquinhos. MPC Rio / Divulgação

Por meio de uma parceria, a empresa Eaton e o Cleveland Cavaliers, campeão da NBA em 2016 e dono da melhor campanha da temporada 2024-2025, reformaram a quadra de basquete junto ao Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul. O evento de reinauguração do espaço será nesta sexta-feira (4), às 10h.

A programação contará com a presença de executivos de Eaton e Cleveland Cavaliers, do embaixador dos Cavs, Anderson Varejão, além de atletas do Caxias do Sul Basquete (NBB).

Varejão celebra em 2025 os 20 anos de sua temporada de estreia na NBA, tendo disputado 13 temporadas vestindo a camisa 17 dos Cavs. A ação é também uma forma de oferecer à comunidade de Caxias do Sul e de todo o Rio Grande do Sul uma quadra completamente renovada, incentivando a prática do esporte com estrutura adequada, especialmente após a tragédia de 2024, que impactou vidas e o uso de espaços públicos em todo o estado.

— Essa parceria entre a Eaton e o Cleveland Cavaliers é sólida e agora marcamos um novo momento com a entrega dessa quadra. Queremos contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável e essa iniciativa vai nesse sentido ao promover a prática do esporte e o uso dos espaços públicos — diz Gustavo Schmidt, Presidente do Grupo Mobility e Corporativo da Eaton na América do Sul.

— Estamos encantados em estender nossa parceria bem-sucedida com a Eaton e a empolgação do basquete para uma quarta cidade no Brasil. Com base em nossos projetos anteriores, esta renovação da quadra em Caxias do Sul tem um significado particular, pois está alinhada com o 20º aniversário da Eaton na região — disse Bill Fagan, Presidente de Operações Comerciais do Rock Entertainment Group (REG) e do Cleveland Cavaliers.

Em 2023, os Cavs assumiram um compromisso de longo prazo para aumentar o amor pelo basquete no Brasil e estabeleceram uma estratégia abrangente para inspirar os jovens e fazer crescer o esporte no país. Desde então, a franquia reformou quadras em São Paulo, Valinhos (SP) e Vitória (ES), e treinou mais de mil jovens por meio de acampamentos e iniciativas comunitárias.