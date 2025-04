É hora de o Caxias mostrar o seu algo a mais de 2025

Depois de conquistar seus objetivos no Gauchão, o time grená conseguiu trazer reforços interessantes, principal para o setor ofensivo e meio-campo. Jogadores que tem experiência nas principais divisões do futebol brasileiro e que poderão acrescentar qualidade e experiência à equipe.

No Estadual e na Copa do Brasil, Luizinho sofreu com as lesões e a escassez de alternativas. Agora, essa não pode mais ser uma desculpa para que o trabalho não evolua. Até aqui, o Caxias ainda não conseguiu construir uma base de time. Não existem sequer aqueles titulares inquestionáveis.

Ao mesmo tempo, com o longo período de intertemporada, foi possível dar "restart" no grupo, avaliar todo mundo e entrar na Série C muito mais preparado. É isso o que o torcedor grená espera. Um Caxias competitivo, organizado e mais coletivo do que aquele que se viu no primeiro trimestre.