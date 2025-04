Depois da turbulência, Juventude precisa manter a consistência em casa

Mas, o momento também é de pensar no coletivo, e na importância do duelo diante do Vozão. É mais um confronto direto e no Alfredo Jaconi, onde o Juventude tem campanha perfeita em 2025. Se seguir sem perder pontos contra adversários deste nível, o time de Fábio Matias dá um grande passo para a permanência, mesmo que ainda estejamos apenas no início da trajetória.