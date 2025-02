Vencer em Pelotas para decidir no Alfredo Jaconi

Time de Jean Carlos vem de um empate com o Avenida fora de casa Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude que encerra a primeira fase do Gauchão neste sábado (15) tem uma situação até certo ponto tranquila. Ao contrário de anos anteriores, já assegurou sua vaga de forma antecipada, tem apresentado um bom futebol e está com 100% de aproveitamento no Alfredo Jaconi.

E talvez esse último detalhe seja aquele que mais conte para que o time de Fábio Matias não baixe a guarda diante do Pelotas, na Boca do Lobo. Vencer fora de casa, o que já aconteceu no clássico Ca-Ju, significa garantir a vantagem de disputar a segunda partida da semifinal no Alfredo Jaconi.

E aí, seja contra Grêmio ou Caxias, é algo extremamente importante. Até porque, no meio das semifinais, o Ju terá de viajar até Maringá para a estreia na Copa do Brasil. Sendo assim, todos os fatores e detalhes precisam ser levados em conta para que a equipe mantenha sua força e volte a disputar uma final do Estadual.