Uma pedreira para o Caxias em Bagé

A viagem mais longa e um adversário que se mostrou muito competitivo no Gauchão 2025. É isso o que o Caxias terá pela frente diante do Guarany-Ba, nesta quarta-feira (12).

Agora, para a vaga antecipada, será preciso manter a escrita recente diante do adversário e também mostrar uma competitividade que o Estadual exige, especialmente nesse tipo de jogo, longe de casa, com pressão externa e em um gramado sem as melhores condições.