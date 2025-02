Um Juventude mais forte ou mais criativo na Arena?

Jean Carlos marcou três gols no Estadual.

Essa é uma dúvida e até uma discussão que se prolonga desde o ano passado. Diante do Grêmio, na partida de ida das semifinais do Gauchão, o técnico Fábio Matias vai optar por um meio-campista mais forte fisicamente ou um jogador criativo. Mandaca ou Jean Carlos?

O primeiro começou 2025 como titular. E com boas atuações. Porém, por conta da sequência maluca de jogos, o treinador optou por oportunizar minutagem para quase todos os atletas. No meio-campo, Jean Carlos voltou a jogar bem, aproveitou as chances e foi decisivo nas vitórias sobre Guarany e Grêmio.