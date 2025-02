Repetir a história de 2023 é possível para o Caxias?

Ao atingir o seu primeiro objetivo no Gauchão, alcançando as semifinais, o Caxias também tirou de si qualquer tipo de responsabilidade para o confronto diante do Inter. É claro que o time de Luizinho Vieira vai querer surpreender o rival, promover uma nova zebra, como já fez em 2023, derrubando o Colorado nesta etapa. Mas o principal é que o Grená poderá jogar sem qualquer pressão.

É talvez o grande trunfo diante do cenário atual. O Caxias ainda sofre com lesões, tem um grupo muito mais enxuto e limitado do que o adversário das semifinais. Mas, ao mesmo tempo, entra para o confronto ciente do tamanho do peso que recai diante do Inter, com seu jejum de títulos e tentando impedir o octa do maior rival.