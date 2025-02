O Juventude provou de novo que pode incomodar os gigantes em 2025

Batalla (C) abriu o placar no confronto pela 5ª rodada do Estadual Porthus Junior / Agencia RBS

Se faltava algo para mostrar que o Juventude vai brigar pelo título do Gauchão contra a dupla Gre-Nal, a prova veio na noite desta quarta-feira (5). Diante do time que era considerado a sensação do começo do Estadual, por ter marcado 12 gols e não sofrido nenhum, a equipe de Fábio Matias fez uma apresentação consistente.

Mais do que isso: no segundo tempo amassou o Tricolor, que já tinha muitos dos seus titulares em campo. Após a primeira etapa mais equilibrada, quando teve um gol bem anulado por impedimento, o Ju martelou, martelou e de tanto insistir chegou ao gol com Batalla. Logo depois, Jean Carlos, em uma linda cobrança de falta, ampliou.

Mais do que a vitória em si, o que chamou a atenção foi a postura do time de Fábio Matias. Foi competitivo, competente na marcação e extremamente organizado. Ao perder o zagueiro Wilker Ángel na primeira etapa, o treinador viu os jovens Abner e Marcos Paulo novamente darem conta do recado.