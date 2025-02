Mesmo com tantos desfalques, o Caxias encontrou o caminho da vitória

Equipe do lateral Ronei garantiu sua segunda vitória como visitante Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O mais importante era vencer. E o Caxias conseguiu. Mesmo com um time inteiro de desfalques, o Grená conseguiu marcar um gol logo cedo e, com isso, construiu uma vitória até certo ponto tranquila em Santa Cruz do Sul.

A fragilidade do adversário certamente facilitou o trabalho do time de Luizinho Vieira. E o placar até poderia ter sido mais elástico, pelas oportunidades criadas. Mas é importante também valorizar a adaptação diante das adversidades, do gramado e da falta de peças.

O Caxias sequer tinha um atacante no banco. Precisou improvisar no lado direito e perdeu Thiago Ennes muito cedo. Depois, na segunda etapa, quando tinha a situação controlada, teve uma nova expulsão, desta vez com Kelvyn.