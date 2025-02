Juventude acerta parceria para mandar jogos da base e do feminino em cidade da Serra

Reunião definiu parceria entre município e clube caxiense Prefeitura de Antônio Prado / Divulgação

A cidade de Antônio Prado vai ser a casa do Juventude em alguns jogos de 2025. Em reunião realizada nesta quarta-feira (19), ficou definido que jogos das categorias de base masculina e até mesmo da equipe adulta feminina do clube poderão ser realizados no estádio Municipal Waldemar Grazziotin.

A parceria foi selada em um encontro que teve a presença do prefeito de Antônio Prado, Roberto José Dallemole, do diretor de esporte Samuel Rodrigues e dos dirigentes do Juventude. Renata Armiliato, coordenadora do departamento feminino, Fernando Rech, gerente das categorias de base, e Lessa, diretor da base.

Nesta temporada, a base alviverde terá um calendário repleto de competições. Com o ingresso no top 20 do ranking da CBF, as categorias sub-17 e sub-20 vão disputar o Campeonato Brasileiro.

O brasileiro sub-20 inicia dia 12 de março e tem a decisão marcada para o dia 03 de setembro. O sub-17 começa 13 de maio e se estende até 21 de outubro. Graças a conquista do título estadual sub-17 em 2024, o Verdão também disputará a Copa do Brasil da categoria neste ano.

Com isso, Antônio Prado será uma das bases para receber esses confrontos, assim como partidas da Copa do Brasil Feminina e do Brasileiro Feminino A-1. O Ju ainda mantém conversas com cidades como Flores da Cunha e Garibaldi.