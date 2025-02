As posições que ainda não tem um titular definido no Juventude de 2025

Técnico do Ju valorizou a força coletiva do grupo alviverde durante a primeira fase

As oito primeiras rodadas do Gauchão de 2025 serviram para o técnico Fábio Matias rodar o elenco e até conhecer os jogadores que foram contratados para a atual temporada. Mesmo com tantas mudanças, o time conseguiu manter um padrão tático interessante e garantiu sua classificação sem sustos.