Antes do Gre-Nal, Juventude pode se intrometer na briga pela liderança geral

Time do volante Jadson tem como objetivo voltar à final do Estadual

É um jogo grande. E, certamente, mais um grande momento de observação e avaliação do novo time do Juventude para 2025. E talvez esse seja o momento ideal para o enfrentamento contra o Grêmio.

Afinal, após somar nove pontos em três rodadas, incluindo a vitória no clássico Ca-Ju, a equipe de Fábio Matias pode sonhar com o algo a mais.

Ainda é preciso carimbar a classificação às semifinais, mas um resultado positivo diante do Tricolor não apenas deixa a vaga mais próxima como coloca um ingrediente extra no clássico Gre-Nal de sábado. Vou explicar...

Hoje, Grêmio e Inter somam 10 pontos, um a mais que o Juventude. A briga pela liderança geral é fundamental neste novo cenário do Estadual. Pelo regulamento, o melhor desta fase encara o que ficar como segundo colocado mais bem classificado. Ou seja, um adversário, na teoria, melhor.

No caso de o Juventude ser o líder geral, inevitavelmente teríamos um Gre-Nal nas semifinais, antecipando aquilo que boa parte da imprensa e dos torcedores gaúchos imaginam como final ideal.

Ainda restam quatro partidas para cada time e o Juventude tem os pés no chão para seguir no processo de consolidação da sua equipe. Porém, por conta das aspirações maiores no Gauchão, o duelo desta quarta-feira tem um peso diferente sob esse novo regulamento.