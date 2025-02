A sequência de Gauchão raiz para o Juventude confirmar a liderança

Confiança não falta. Afinal, são quatro vitórias seguidas, com bom futebol, evolução e um time que muda as peças e continua competitivo. Só que para manter esse embalo, o Juventude terá de encarar um Gauchão mais raiz nas duas últimas rodadas da primeira fase.

Isso começa pelas viagens. Até aqui, nas seis rodadas iniciais, o Ju foi visitante contra o Inter, em Porto Alegre, e no clássico Ca-Ju, no Centenário.

Sendo assim, será nesta quarta-feira, diante do lanterna Avenida, e depois no sábado, contra o Pelotas, que o Verdão terá suas duas viagens mais longas na fase classificatória. E também vai encarar ambientes e gramados menos favoráveis.

A adaptação a esses cenários e a manutenção do nível de concentração e intensidade do time serão fundamentais para mais duas vitórias. Com a vaga confirmada, a tranquilidade é maior. Fábio Matias já confirmou que as trocas na equipes vão continuar, e o mais importante será o entendimento e a percepção dos jogadores que entram de que eles possam ser decisivos diante do projeto coletivo do Juventude.