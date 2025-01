Uma grande chance para o Caxias na Arena

Depois de vencer o Monsoon, o peso diminui diante de um adversário que terá o primeiro compromisso diante do torcedor, sob novo comando e com carências importantes no grupo. É claro que o Grêmio continua sendo o favorito, mas se conseguir imprimir a intensidade desejada por Luizinho Vieira, o Caxias poderá surpreender e aproveitar as lacunas existentes no rival, que ficaram claras contra o Brasil-Pel.