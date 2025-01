Três pontos e confiança: o Caxias conseguiu o mais importante na largada do Gauchão

O calor e o gramado duro do Estádio do Vale foram ingredientes importantes do duelo. O jogo não andou como Luizinho Vieira gostaria e o Caxias demorou a encontrar suas melhores ações ofensivas. Tinha posse de bola, mas não levava tanto perigo ao goleiro Max.

De certa forma, contou com a sorte e a incopetência de Batista e Jarro na grande chance dos donos da casa, no final da primeira etapa. Depois, foi efetivo com Nicholas, aproveitando o rebote da defesa do Monsoon.