Só a coragem não será suficiente para o Caxias alcançar os seus objetivos

Na Arena, Grêmio definiu o jogo no segundo tempo

O Caxias foi corajoso na Arena. E, em um primeiro tempo franco, jogou marcando alto, pressionando o adversário e mostrando que queria bater de frente com o Grêmio. Só que a ofensividade também expôs a sua maior fragilidade neste começo de temporada.

Em um time completamente renovado, a defesa grená ainda preocupa muito o torcedor. Na primeira etapa, o Grená escapou por conta das ótimas defesas do estreante Matheus Emiliano e da falta de pontaria gremista. Depois do intervalo, a qualidade prevaleceu.

Sem a mesma força para marcar e com pouca criatividade para superar a defesa tricolor, a equipe grená acabou sucumbindo. Pode até reclamar do lance que originou o segundo gol do Grêmio, já que o VAR tem apresentado diferentes critérios nesta largada. Porém, a derrota acabou sendo justa pelo que os dois times fizeram.