Responsabilidade de protagonista

A derrota para o Inter, no sábado, pode até não significar muita coisa na tabela de classificação do Gauchão. Só que, para isso de fato ocorrer, o Juventude precisará fazer valer o sua posição de cabeça de chave, de protagonista da competição.

E isso significa superar os adversários mais frágeis, a começar pelo Guarany de Bagé, nesta terça-feira, no Alfredo Jaconi. Mesmo que preserve algumas peças e possa observar atletas que ainda não tenham conquistado maior minutagem nos dois primeiros jogos, o time de Fábio Matias tem totais condições de conseguir o segundo triunfo diante do seu torcedor.

De certa forma, é a responsabilidade que recai sobre os três times da Série A. Mesmo com o curto período de preparação e a sequência de três jogos em sete dias, a diferença de qualidade dos elencos precisa também ser levada em conta. Só que, em outros anos, o Juventude encontrou dificuldades para fazer essa avaliação de que precisaria aliar essa qualidade com entrega, disposição, organização em campo. Por isso, sofreu em alguns jogos, especialmente fora de casa.

Pelo que se vê, Fábio Matias não deve deixar esse cenário se repetir. E aí, jogando dentro do seu padrão tático e com uma ideia já organizada de time, o Juventude voltará ao posto de protagonista do Grupo C.