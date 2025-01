Não vai ter placar em branco no Ca-Ju do Centenário

Casa grená vai receber o primeiro clássico do ano Rodrigo Rossi / Divulgação

O Ca-Ju 289 gera uma expectativa gigante para grenás e papos. E de uma coisa tenho certeza: não haverá placar em branco no Centenário. A veia ofensiva dos dois treinadores faz com que o cenário seja de um duelo franco, mesmo com todos os ingredientes naturais de um clássico.

Igualados na pontuação após três rodadas, o que poderia gerar um diferencial a favor de um ou outro time? O Juventude desponta como favorito por ser o time de Série A de Brasileiro, pelo investimento e pelas peças que individualmente podem decidir um jogo. Só que é clássico...

O Caxias fez uma pré-temporada mais longa, mostrou uma força coletiva e também poder de reação na última partida. Tem um time arrojado sob o comando de Luizinho Vieira. Mas é clássico...

E nos clássicos, normalmente decididos em detalhes, cada time também terá de ajustar alguns pontos para evitar brechas ao rival. No Caxias, a maior preocupação está no lado esquerdo da defesa. Marcelo Nunes mostrou-se inconfiável na largada da competição. Kelvyn, ex-Ju, foi bem no segundo tempo contra o Brasil-Pel, mas certamente será mais exigido.

Do outro lado, além da questão física, a falta de efetividade no ataque e o desentrosamento do setor defensivo, totalmente reformulado para 2025, ainda causam uma dor de cabeça em Fábio Matias.