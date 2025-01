Juventude quer voltar a ser o visitante indigesto no Beira-Rio

Mandaca se afirmou como titular no começo da temporada Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

A vitória diante do Ypiranga não trouxe apenas a tranquilidade de uma boa largada no Gauchão. Fez a nova e reformulada equipe do Juventude acrescentar uma dose a mais de confiança para aquele que pode ser considerado um dos grandes desafios na primeira fase do Estadual.

É jogo de Série A, o primeiro dos gaúchos na competição. E coloca frente a frente duas equipes que têm treinadores com histórias importantes no rival. Roger Machado, mais recente, por ter deixado o Alfredo Jaconi no ano passado. Matias passou cinco temporadas na base colorada e chegou a treinar a equipe principal no Gauchão, mas não teve chances de se afirmar entre os profissionais.

Agora, cada um da sua forma, tenta montar a melhor formação dentro desse início de temporada com pré-temporada curta, reforços chegando e cuidado para não perder peças no meio da jornada.

Os dois times têm desenhos claros de estilo de jogo e isso faz com que a expectativa para o duelo seja ainda maior. São equipes que gostam de ter a bola, de jogar de forma ofensiva. E, com ambições altas para o Estadual, nada melhor para o Juventude do que voltar a ser um visitante indigesto na casa colorada.