As boas notícias na estreia do Juventude no Gauchão

Time alviverde volta a jogar contra o Inter, no sábado, no Beira-Rio

A primeira apresentação em um jogo oficial do Juventude em 2025 foi com vitória e boas notícias na noite desta quarta-feira (22). O 2 a 0 foi construído em um confronto onde a equipe teve o controle das ações na maior parte do tempo diante de um Ypiranga que demorou para se soltar.