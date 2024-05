É o momento de o esporte ser exemplo. Afinal, se o pedido é para que se evitem estradas por conta das fortes chuvas e do risco alto de desmoronamentos, como explicar uma delegação saindo de Caxias do Sul para Porto Alegre? E os torcedores, sejam eles colorados ou jaconeros? Boa parte dos caminhos entre a Serra e a Capital estão bloqueados. O Juventude sequer conseguiu chegar até a cidade do duelo por conta de todo esse cenário.