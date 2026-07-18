Vozes da Arquitetura traz a Caxias do Sul o premiado arquiteto Zé Vágner

Vem aí mais uma edição do prestigiado Vozes da Arquitetura, promovido pelo Sala de Arquitetos.
Dessa vez, eles trazem a Caxias o arquiteto e urbanista pernambucano Zé Vágner, recém-premiado internacionalmente com o cobiçado ArchDaily Building of the Year (na categoria Casas).
No dia 22 de setembro, no Hotel Intercity, ele vai ministrar a palestra Arquitetura, Território e Identidade, discutindo como criar projetos conectados à cultura e à história de cada lugar.
Te agiliza, os ingressos já estão à venda neste link.
Quem é Zé Vágner
- O nome por trás do projeto que levou a arquitetura do interior do Nordeste ao topo do mundo é o arquiteto pernambucano Zé Vágner.
- Natural de Feira Nova, no Agreste do Estado, ele é o autor da reforma da Casa de Mainha, vencedora do renomado prêmio internacional ArchDaily Building of the Year 2026 na categoria Casas.
- A conquista de Zé Vágner nasceu longe da lógica tradicional de mercado e tem raízes afetivas profundas.
- A intervenção premiada foi realizada justamente na casa onde ele cresceu, que havia sido construída por seus pais na década de 1980.