Vinícola dos Campos de Cima da Serra tem menu especial para celebrar férias de inverno

São três opções principais de menu: Storia, Incanto e uma alternativa vegetariana. Vinícola Campestre / Divulgação

Quem curte a temporada de inverno acaba optando por algum dos charmosos destinos da Serra para turistar. Para quem busca aliar a alta gastronomia à degustação de bons vinhos, em harmonia com a temporada de frio, tem na Vinícola Campestre, em Vacaria, um destino imperdível.

O local, que reserva paisagens de tirar o fôlego — com aquele quê de Toscana em pleno solo gaúcho —, preparou uma programação que transforma a estadia na região em uma verdadeira imersão sensorial.

O chef Tarso Sobral assina a curadoria do restaurante, trazendo menus que elevam a culinária da estação. Sobral possui experiência internacional, tendo trabalhado em restaurantes renomados com estrela Michelin na Europa.

São três opções principais: Storia, Incanto e uma alternativa vegetariana. Para momentos mais descontraídos, a loja também oferece um menu de petiscos e pizzas artesanais.

Além da mesa, a experiência de enoturismo convida a um passeio pelos vinhedos e caves. A vinícola oferece diversas opções de degustações guiadas, focadas em explorar a essência do terroir e os aromas típicos da nossa Serra.

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