Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Veja como participar de um workshop gratuito de pintura com o artista visual Marciano Schmitz

Focadas em alla prima, técnica direta em tela única, as aulas ocorrem durante a 3ª edição do Gramado Natural. As vagas são limitadas e dependem do envio de uma carta de interesse

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS