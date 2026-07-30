Veja como participar de um workshop gratuito de pintura com o artista visual Marciano Schmitz

Marciano Schmitz ministra workshop no dia 23 de setembro. João Ricardo / Divulgação

Em tempos de inteligência artificial falseando a arte é louvável que a pintura ainda tenha seu espaço cativo.

É com esse espírito que a 3ª edição do Gramado Natural promove, no dia 23 de setembro, um workshop gratuito de pintura alla prima (técnica direta em tela única) ministrado pelo mestre gaúcho Marciano Schmitz.

O encontro propõe traduzir as atmosferas da Serra em pinceladas soltas e expressivas no V Habitat Criativo.

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