Troféu Tereza de Benguela vai reconhecer e valorizar a trajetória de 15 mulheres negras de Caxias do Sul

Olha só que bacana! Nesta quinta-feira (23), ocorre a 2ª edição do Troféu Tereza de Benguela, em Caxias do Sul. Vai ser a partir das 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333). A entrada é franca.
Essa é uma daquelas iniciativas superimportantes que reconhece e valoriza a trajetória de 15 mulheres negras de Caxias do Sul, que fazem a diferença em áreas que vão do ativismo social ao empreendedorismo, passando pela arte e pela educação.
Realizada pela Secretaria Municipal da Cultura em parceria com o Movimento Negro Unificado (MNU), a noite traz também visibilidade ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é lembrado a cada 25 de julho.
Reverência
O troféu evoca o nome de Tereza de Benguela, líder quilombola que comandou a resistência contra a escravidão no século 18. O foco do prêmio caxiense é legitimar e reverenciar os nomes das seguintes homenageadas:
- Alessandra Roseli Gertrudes Pereira
- Ana Lúcia Ribas
- Angela Martins
- Beatris da Silva Jardim
- Bruna Letícia de Oliveira dos Santos
- Caren Daiane da Silva
- Carla Vanez
- Jacira de Sousa
- Jacqueline Andrades
- Jane Denise Alves
- Lúcia Marlene da Silva Klipel
- Márcia da Silva
- Neisa dos Santos Alves
- Tatieli Sperry Monteiro
- Thaís Alves Ghenês