Trinta atos caxienses

Cenas pitorescas e comportamentos só vistos em Caxias do Sul, mesmo pujante, a eterna Pérola das Colônias:

1. Possantes caminhonetes transitando em zigue-zague, ocupando dois lugares ao mesmo tempo.

2. As mesmas caminhonetes atravessadas em duas ou mais vagas de garagem. E quem reclama é mal-humorado.

3. Motoristas e motociclistas desconhecem a função pisca-pisca de suas máquinas poderosas.

4. Por aqui, fila é lugar de otário.

5. O dedo do meio em riste é mais visto do que sorrisos.

6. Paciência não é virtude, é selo de lerdo abestalhado. Buzina neles.

7. Gentileza é sinal de fraqueza.

8. Os humildes nunca são exaltados, são quase sempre deixados de lado e até humilhados.

9. Nesta terra, o último a copiar é o dono da ideia.

10. A fricção é o motor do crescimento caxiense. Colaborar está fora de cogitação.

11. Fofocar é dádiva, desmentir é encarado como tédio.

12. Só por aqui os soberbos respondem dizendo “meu guri faria melhor”.

13. Basta criar um CNPJ ou MEI pra já sair falando mindset, call e job.

14. Falar em público que ama o inverno, mas dentro de casa xingar até a primeira geração dos antepassados.

15. Reclamar.

16. Falar mal do amigo pelas costas.

17. Elogiar a comida ao garçom e, ao chegar em casa, publicar um post num perfil falso do Facebook detonando o restaurante.

18. Perguntar no grupo do condomínio se alguém pode receber uma encomenda por ele.

19. Dez em cada dez caxienses sonham sair na coluna social do João Pulita, mas sem merecer tamanha gentileza.

20. Exibir o crachá na entrada da boate.

21. Rebaixar o auto e ouvir sonzeira.

22. Rebaixar o auto e ficar empenhado num dos tantos buracos das vias da cidade.

23. Sair da igreja e ignorar o mendigo.

24. Sair da igreja, ignorar o mendigo, reclamar de sua presença nos degraus do templo, vaticinando o cidadão pro inferno.

25. Ficar olhando um trabalhador exercer sua função e reclamar do serviço na lata do cidadão.

26. Só caxiense tem o poder de atravessar a nado o Rio das Antas com um comprimido de Sonrisal na mão – sem deixá-lo molhar.

27. Reclamar.

28. Reclamar de quem, mesmo morado em Caxias, torce pra dupla Gre-Nal.

29. Estacionar na vaga de cadeirante.