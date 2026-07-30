Sorria, você está sendo filmado

Seja discreto. Não olhe para trás. Eu disse para não olhar. Disfarce. Aja com naturalidade. Faz de conta que você sequer desconfia que está sendo filmado. Sabe aquela discussão que pipoca em boteco toda vez que alguém sugere que a arte imita a vida? Pois é, Woody Allen, o cineasta ora venerado, ora cancelado, matou a charada: “A vida imita programas ruins de televisão”.

As câmeras não estão apenas apontadas para a cara dos sujeitos que se sujeitam ao confinamento em troca de alguns minutos de fama. As câmeras estão por todo lado. Nas fábricas, nos escritórios, nas escolas, nas farmácias, nas padarias, nas praças, nos parques, nas esquinas e até nessa cafeteria onde você lê o jornal.

Aqui mesmo, na redação em que escrevo esta crônica, tem pelo menos duas câmeras ajustadas num ângulo perfeito para flagrar nossas ações (e quem sabe até para ouvir o que falamos). Nada disso vai para o ar na TV. Se bem que poderia ser um divertido programa de fim de noite. Fica a dica.

Sempre achei os elevadores opressores. Não porque tenho pesadelos de quedas sem fim dentro de uma dessas engenhocas. É que nunca sei o que dizer quando encontro alguém lá dentro. Trocar meia dúzia de palavras sobre a chuva ou o sol? Nada do que se diga dentro de um elevador tem o menor sentido e serventia. Por isso, fica a dica: não insista em nada além do trivial “bom dia”, “boa tarde” ou “boa noite”.

Além da opressão natural do confinamento numa caixa dessas, todo elevador tem a sua câmera de estimação. Ela flagra e grava o casal apaixonado fazendo selfie diante do espelho que tudo vê, e também o cãozinho que defeca no elevador, bem como a piazada arteira que clica em todos os botões só para atrapalhar a viagem do próximo viajante. Também flagra crimes, como aqueles praticados por machos que exibem suas “macholências” esmurrando suas companheiras ou de quem picou o desafeto ou amor de outrora, enfiando os pedaços numa mala.

As câmeras, há muito tempo, têm invadido até os estádios de futebol. Ninguém mais xinga o árbitro ou o bandeirinha. O alvo agora é o VAR, a etérea entidade que nada faz, além de exibir as cenas. Mesmo assim, tem gente agredindo a tela do VAR achando que foi esse ser tecnológico quem marcou o pênalti. As câmeras apenas registram, não agem. Por isso, diante delas, só sorria e finja não vê-las.