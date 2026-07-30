Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

Sorria, você está sendo filmado

A vida de verdade acontece mesmo fora do alcance das câmeras. Porque a câmera apontada para a cara do sujeito revela parte da história, um recorte da realidade

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