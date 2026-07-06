Shana Müller vem a Caxias participar da gravação de talk show da Fundação Marcopolo

Com mais de 20 anos de carreira, Shana é uma das mais famosas cantoras da música gaúcha. Eduardo Rocha / Divulgação

Te liga! Vai rolar mais uma edição do Som da Prosa, talk show da Fundação Marcopolo, com mediação do músico e produtor cultural Beto Scopel. Dessa vez, a convidada é Shana Müller. Com mais de 20 anos de carreira, Shana é uma das mais famosas cantoras da música gaúcha.

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A gravação do talk show vai ser no dia 15 de julho, às 19h, na Biblioteca Parque Fundação Marcopolo (Av. Júlio de Castilhos, 445 - bairro Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul).

— Shana Müller é uma grande representante feminina na música regional. Suas composições são inteligentes e poéticas, além de sua sonoridade fazer referência a importantes compositoras sul-americanas, como Mercedes Sosa e Violeta Parra. Com a criação do Peitaço - Mulheres e Canções, ela abriu caminhos para que outras mulheres também ocupassem esse lugar — ressalta Angela Pimentel, produtora de eventos da Biblioteca Parque.

Os episódios são gravados no cenário entre os livros e disponibilizados no canal da Fundação Marcopolo no YouTube.

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