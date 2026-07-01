Referência na joalheria gaúcha oferece imersão prática para iniciantes na Serra

Cony é Fundador do Brique da Redenção e da Escola Gaúcha de Joalheria, em Porto Alegre. Acervo pessoal / Divulgação

A joalheria autoral e o charme do design feito à mão ganham um reforço de peso na Serra. Um dos grandes pioneiros dessa arte no Rio Grande do Sul, o artista joalheiro Cesar Cony está abrindo as portas de seu ateliê, em Farroupilha, para compartilhar mais de 40 anos de pura bagagem.

Fundador do Brique da Redenção e da Escola Gaúcha de Joalheria, em Porto Alegre, Cony agora oferece na região um curso prático inteiramente voltado para iniciantes.

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Em turmas superreduzidas de no máximo quatro alunos, os participantes aprendem na prática o passo a passo da criação — da fundição e modelagem à soldagem, cravação de pedras e acabamento —, saindo de lá com pelo menos três peças exclusivas de autoria própria.

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