Referência na joalheria gaúcha oferece imersão prática para iniciantes na Serra

A joalheria autoral e o charme do design feito à mão ganham um reforço de peso na Serra. Um dos grandes pioneiros dessa arte no Rio Grande do Sul, o artista joalheiro Cesar Cony está abrindo as portas de seu ateliê, em Farroupilha, para compartilhar mais de 40 anos de pura bagagem.
Fundador do Brique da Redenção e da Escola Gaúcha de Joalheria, em Porto Alegre, Cony agora oferece na região um curso prático inteiramente voltado para iniciantes.
Em turmas superreduzidas de no máximo quatro alunos, os participantes aprendem na prática o passo a passo da criação — da fundição e modelagem à soldagem, cravação de pedras e acabamento —, saindo de lá com pelo menos três peças exclusivas de autoria própria.
Como participar
As aulas vão ocorrer nos sábados de agosto (dias 8, 15, 22 e 29). Para quem quiser lapidar o talento ou descobrir um novo hobby, os detalhes e inscrições estão no perfil do Instagram @ateliercesarcony ou pelo telefone (54) 99677-6261.