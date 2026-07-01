Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

coluna 3por4
Notícia

Referência na joalheria gaúcha oferece imersão prática para iniciantes na Serra

Cesar Cony, pioneiro do setor no Estado com mais de 40 anos de trajetória, ministra formação prática em Farroupilha

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS