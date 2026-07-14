Produtores, artistas e vereadores se mobilizam para debater alternativas aos cortes na Secretaria da Cultura de Caxias

Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

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Assunto será a pauta principal da reunião desta quarta-feira (15) do Conselho Municipal de Política Cultural, encontro aberto à comunidade e que ocorre na Capela do Centro de Cultura Ordovás

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