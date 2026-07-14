Produtores, artistas e vereadores se mobilizam para debater alternativas aos cortes na Secretaria da Cultura de Caxias

Ensaio do espetáculo "Dizeres" da Cia Municipal de Dança em abril de 2012. No momento atual, o corpo de bailarinos está sem ter o que dizer, nem como se mover, tampouco enxerga uma luz no fim do túnel. Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

Segue repercutindo a paralisação das atividades do Coro Municipal, da Cia. de Dança e da Orquestra de Sopros de Caxias do Sul.

O corte foi anunciado na última quinta-feira (9), após reunião online convocada pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC), que alegou falta de recursos para cumprir com os pagamentos dos jetons (remuneração que os profissionais recebem pela participação em ensaios e apresentações).

Essa promete ser a pauta mais quente da reunião desta quarta-feira (15) do Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul. O encontro é aberto à comunidade e está marcado para se iniciar às 17h30min, na Capela do Centro de Cultura Ordovás.

Na mesma toada, o presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da Câmara de Caxias, vereador José Abreu, o Jack, convocou uma reunião pública para debater o tema. Vai ser na quinta-feira (16), a partir das 18h, no Plenarinho da Câmara.

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A Associação de Moradores do Bairro Panazzolo também se manifestou. A carta de repúdio da Amob diz que “a cultura é um patrimônio de toda a comunidade, um espaço de encontro, convivência, aprendizado e construção de identidade coletiva”.

A Amob enfatiza ainda que “enfraquecer essas instituições significa empobrecer a vida cultural e comunitária da cidade e reduzir oportunidades de acesso à cultura para milhares de pessoas”.

O desafio de todos é encontrar um jeito de virar esse jogo, antes que seja tarde.

RELEMBRE O CASO

:: No dia 27 de abril deste ano, a Prefeitura de Caxias do Sul publicou um decreto municipal determinando a redução em contratos, suspensão de licitações e restrições para horas extras.

:: A partir de então, um grupo, liderado pelo secretário de Gestão e Finanças e da Receita Municipal, Micael Meurer, ficaria responsável pela análise, deliberação e autorização de medidas excepcionais.

:: O decreto foi publicado em um momento delicado da administração, pois uma semana antes havia sido divulgado o balanço de 2025 da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) registrando um déficit de cerca de R$ 10,7 milhões.

:: Em meio a esse contexto, foi definida a saída da secretária adjunta Cristina Nora Calcagnotto, que viria a ser substituída pelo líder comunitário e produtor cultural Elvino de Oliveira Santos.

:: Por causa do decreto, o Conselho Municipal de Política Cultural emitiu nota criticando a posição da prefeitura, salientando que isso ocorria no pior momento, pois, na semana seguinte, ocorreria em Caxias do Sul uma reunião do Conselho Nacional de Incentivo à Cultura Itinerante e do Fórum de Incentivo à Cultura, com membros do Ministério da Cultura.

:: Enquanto a Secretaria da Cultura justificava que estava fazendo uma avaliação criteriosa do impacto nas atividades da pasta, o perfil da Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul, no Instagram, anunciava a suspensão da audição de novos bailarinos, justamente por causa dos cortes de gastos. A audição ainda não tem data para ocorrer.

:: Em entrevista ao jornal Pioneiro no dia 8 de maio, a secretária da Cultura Tatiane Frizzo rebateu especulações de que seriam interrompidas atividades da pasta como a Feira do Livro de Caxias, bem como os ensaios e apresentações da Cia. de Dança, Coro Municipal e Orquestra de Sopros.

:: Na semana seguinte, no dia 12 de maio, um grupo de artistas realizou uma manifestação chamada de Enterro da Cultura, em frente à prefeitura, ocupando ainda o plenário da Câmara de Vereadores.

:: Após a entrevista de Tatiane Frizzo, a Secretaria da Cultura interrompeu o projeto Sexta Cultural, realizado uma vez por mês no palco do Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás. Os artistas foram selecionados por meio de edital. Não ocorreram as edições de maio e junho.

:: No dia 9 de junho, atendendo à convocação dos vereadores, a secretária Tatiane Frizzo esteve na Câmara para esclarecer os impactos do decreto. Entre as declarações, a titular da Cultura disse que a administração estava comprometida com a realização da Feira do Livro e que lutaria por um valor maior de aporte ao Financiarte até o final de seu mandato.

:: Um mês depois, em 9 de julho, a secretária Tatiane Frizzo informava, por meio da assessoria de imprensa, que a Secretaria de Gestão Estratégica e Finanças não garantiria o pagamento dos jetons, forma de remuneração dos integrantes dos corpos artísticos.