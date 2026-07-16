Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

O cestinho de compras de Raul Randon e as batatas de Machado de Assis

Não é de hoje que o preço da ironia anda em queda, acumulando índices negativos abaixo de zero — como nos termômetros de São Chico 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS