Música e literatura se fundem durante a performance da Orquestra Literária, em Caxias do Sul

A proposta é idealizada pelo escritor Paulo Scott e pelo músico Flavio Flu Santos. Acervo pessoal / Divulgação

Te liga! Nesta quinta-feira (16) vai rolar uma sessão pra lá de especial da Orquestra Literária, em Caxias do Sul. A performance Sanduíche de Anzóis, coisas do amor e outras complexidades da alma, que funde literatura e música (e vice-versa) se inicia às 21h no San Peter (Clube Juvenil), no centro da cidade. A proposta é idealizada pelo escritor Paulo Scott e pelo músico Flavio Flu Santos.

O projeto nasceu da experimentação artística Poema Sample (também chamado de Poesia Sampler ou Poema Remix), em 2004, cuja proposta central é samplear versos de autoras e autores contemporâneos, trechos de prosa e até ensaios, assim como um DJ sampleia discos de vinil em seus toca-discos.

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A formação atual conta com Paulo Scott e Flu, mais o músico Marcelo Fornasier, a percussionista Biba Meira, o pianista Mauro Dahmer e o saxofonista Vasco Piva.

E olha só, antecipo aqui pra ti que, de Caxias, vão participar da função os escritores Maya Falks e T.S. Marcon. Chega cedo, o bar abre às 18h30min.

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