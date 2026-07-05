Museu Municipal de Caxias do Sul suspende visitas para receber obras de restauro e PPCI

Por conta da complexidade das intervenções, a visitação pública fica suspensa temporariamente. A previsão é de que os trabalhos durem entre 60 e 90 dias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Museu Municipal de Caxias do Sul começa a mudar de rotina a partir desta segunda-feira (6). É que a Secretaria da Cultura inicia uma minuciosa operação de preparação do espaço para receber as obras de infraestrutura e segurança no local.

Nesta primeira etapa, o foco será a salvaguarda do patrimônio. As equipes vão organizar, embalar e acondicionar o acervo, coleções e mobiliário histórico para garantir que nada sofra danos.

Logo na sequência, começam os trabalhos práticos, que incluem a substituição integral da rede elétrica dos dois prédios do complexo, um novo projeto de iluminação e a tão necessária execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).