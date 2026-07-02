Metade do ano já se foi

Chegamos à metade do ano. Dos 365 dias deste galopante 2026, nos restam 182 para fecharmos a fatura.

Ansiosos desfrutam de uma terna taquicardia enquanto checam suas listas de resoluções de Ano-Novo. Discutindo contra si mesmos, esbravejam porque não entendem onde estavam com a cabeça quando listaram tantas impossibilidades. Calma, gente, é só dobrar a medicação que a ansiedade passa, mesmo que a frustração bata sua meta, e não nós.

Depressivos são contra listas, assim como quase tudo que reluz. Por não enxergarem um fio de luz no fim do túnel, sequer se atrevem a sonhar, quanto mais esperançar. Depressivos dizem que a esperança não é a última a morrer; ela tortura quem ousa sonhar. Depressivos são mais realistas porque sabem que dobrar a medicação não derrota a frustração.

Pessoas felizes, que exalam alegria dos poros, pouco se importam com o porvir. Agradecem cada aurora, mesmo as de agora, nebulosas, soturnas e úmidas. Os felizes dizem bom dia para as flores como se a vida fosse um eterno morango do amor reluzindo numa mesa farta de guloseimas. Felizes sorriem até quando topam com o minguinho no pé do sofá.

Os cristãos reconhecem que nada podem, porque nada são. Apesar do livre-arbítrio e daquela falsa crença no poder do “eu quero”, eles sabem que só Deus é soberano. Dizem as escrituras que, desde o homem forjado pelo barro até a crucificação do Filho Unigênito, tudo que acontece é sob a permissão de Deus. Nesta ótica, pouco importam as listas de resoluções porque Deus sonda nossos corações e só Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós.

Esperançosos, por outro lado, nunca desistem. Alguns, nem mesmo depois da morte, porque, mesmo vagando, travam batalhas espirituais noutros planos astrais, fielmente agarrados à crença de suas vitórias. Dizem por aí que todo coach é um esperançoso contumaz. Nem tanto no discípulo, mas na eficácia das teorias que profetizam em suas palestras. O que pouca gente sabe é que eles também agem como os ansiosos, dobrando a medicação para aplacar a euforia.

Os eufóricos e os melancólicos são gêmeos que odeiam se vestir da mesma forma e agem na contramão um do outro. Melancólicos são capazes de enterrar seus sonhos, na mesma medida em que os eufóricos contam com o ovo antes da galinha. Eufóricos não fazem listas de resoluções porque externalizam cada sonho e vontade com um nível invejoso de prolixidade. Melancólicos, por outro lado, só conseguem listar desejos de um passado que jamais vai voltar.

Quando eu voltar para casa hoje à noite, vou tentar encontrar a lista que fiz. Será que fiz? Já nem me lembro mais.