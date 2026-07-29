Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Livro resgata trajetória de imigrantes italianos que chegaram há 150 anos à antiga Colônia Conde d’Eu, atualmente Garibaldi

"Os (quase) verdadeiros diários de um casal de imigrantes", de Airton Cattani, terá sessões de autógrafo em Garibaldi e Porto Alegre

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS