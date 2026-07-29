Livro resgata trajetória de imigrantes italianos que chegaram há 150 anos à antiga Colônia Conde d’Eu, atualmente Garibaldi

Premiado com Jabuti e Açorianos, Airton Cattani lança livro contando a saga de seus antepassados. Anna Cattani / Divulgação

Há exatos 150 anos, Orsola Callovi e Francesco Cattani deixavam o porto francês de Le Havre sem saber direito o que o Atlântico lhes reservava, rumo à antiga Colônia Conde d’Eu – atualmente Garibaldi. A travessia ganha agora contornos de ficção em Os (quase) verdadeiros diários de um casal de imigrantes, novo livro do arquiteto, designer e professor da UFRGS Airton Cattani.

Para honrar a memória dos bisavós, o autor sincronizou o dia de lançamento ao relógio da história ancestral de seus antepassados. É que a sessão de autógrafos ocorre neste sábado (1º), exatamente no sesquicentenário do embarque do casal na Europa. O lançamento será das 16h às 19h, no tradicional Café Luna Park, em Garibaldi.

Partindo da escassez de diários reais, Cattani debruçou-se sobre pesquisas e lembranças de família para recriar, alternando as vozes de Orsola e Francesco, as dores, a fé e as incertezas de quem atravessou o oceano para fundar novos mundos na Serra.

"Os (quase) verdadeiros diários de um casal de imigrantes", do arquiteto, designer e professor da UFRGS Airton Cattani, vai ser lançado em Garibaldi e Porto Alegre. Reprodução / Divulgação

Lançamento em Porto Alegre