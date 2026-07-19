Isamar Ordovás Sartori será homenageada no Centro de Cultura que leva nome de seu pai

Isamar Ordovás Sartori é casada com o arquiteto e urbanista Nelson Carlos Sartori, com quem tem duas filhas: Cristine e Tríssia Ordovás Sartori (editora-chefe do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra). Juliane Ribas / Divulgação

Olha só que bacana! Isamar Ordovás Sartori, presidente da Casa Anjos Voluntários, vai ter seu legado celebrado durante o Dia Mundial da Cultura e da Paz, em Caxias do Sul, no sábado (25).

A data promete ser afetivamente emocionante. É que a Isa (como é carinhosamente conhecida) vai receber a distinção justamente no Centro de Cultura que leva o nome do seu pai, o Dr. Henrique Ordovás Filho.

O Dr. Ordovás, entre tantos outros feitos, foi o fundador da Apae em Caxias do Sul e em diversas cidades da região. Ele era casado com Reny Damin Ordovás, que presidiu a mesma entidade por muitos anos.

Seguindo a mesma trilha dos pais, Isa dedica-se há quatro décadas ao terceiro setor, transformando a realidade de centenas de crianças e adolescentes por meio da arte, da cidadania e da comunicação não violenta.

A cerimônia de entrega do troféu ocorre a partir das 9h, no Centro de Cultura Ordovás. Após a homenagem, a Secretaria Municipal da Cultura promove diversas atividades abertas à comunidade ao longo do dia.

Programe-se

Todas as atividades ocorrem no Centro de Cultura Ordovás e têm entrada franca. Agende-se:

9h: Cerimônia de abertura e homenagem a Isamar Ordovás Sartori, presidente da Casa Anjos Voluntários

9h45min: Café da Manhã Coletivo (sugestão levar um um alimento para compartilhar).

14h: "A Importância do Dia da Cultura e da Paz", palestra com Lucy Maitelli, na Sala de Cinema Ulysses Geremia.

Das 14h às 15h: Oficina de “Dança Solta”, com Jussani de Lucena Moschen, na Sala da Escola Preparatória de Dança.

15h: “A Força da Criança Interior”, palestra com Caroline Gelain, na Capela do Ordovás.

15h: Prática de Yoga, com Eve Pisani, no Salão de Artes.

16h: “Ayurveda: pequenos hábitos, grandes mudanças”, palestra com Ana Lopes, na Capela do Ordovás.

16h: Roda de Mantras, com Sansão, na Sala da Escola Preparatória de Dança.