Ícone do design inspira mostra internacional nos 80 anos da Saccaro

Releitura da poltrona Santa Bárbara assinada por Aline Bispo. Leandro Araújo / Divulgação

Em clima de celebração pelos seus 80 anos, a Saccaro abriu as portas da mostra Antes, Durante e Depois, em cartaz na flagship da marca em Caxias do Sul.

Com curadoria de Adriana Boff, diretora do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), a exposição parte da emblemática Poltrona Santa Bárbara, criada em 1995 por Ana Revello Vazquez e Renato Solio e considerada um dos maiores ícones da história da empresa.

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No espaço, o público pode conferir releituras exclusivas da peça assinadas por Aline Bispo, Mônica Ventura, Tiago Braga, Sandra Anselmi e Darks Miranda. A exposição permanece aberta à visitação na cidade até o dia 20 de julho e, na sequência, inicia circulação por lojas da Saccaro no Brasil e no exterior.

Releitura da poltrona assinada por Mônica Ventura. Leandro Araújo / Divulgação

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