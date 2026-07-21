Frente a frente: relação entre Erico Verissimo e o pai vira espetáculo de teatro assinado por Julio Conte

Conduzido pela presença enigmática de Clarice Lispector, o embate entre pai e filho se ergue como uma Esfinge diante de Édipo. Fabio Berriel / Divulgação

Antes de mais nada, imperdível. É que no dia 2 de outubro, o palco do UCS Teatro recebe A Hora de Erico, espetáculo que coloca frente a frente Erico Verissimo e seu pai, Sebastião.

Com texto e direção de Julio Conte, um dos dramaturgos e diretores mais importantes e fundamentais do teatro gaúcho, a peça revela ao espectador aspectos densos da relação entre Erico e Sebastião.

A vida boêmia do pai deixou marcas profundas e silenciosas na formação do autor de O Tempo e o Vento. No texto de Conte, esse reencontro impossível ganha contornos míticos: conduzido pela presença enigmática de Clarice Lispector, o embate entre pai e filho se ergue como uma Esfinge diante de Édipo. Decifrar-se ou ser devorado.

Em cena, Marcello Crawshaw, Karine Paz e Heitor Schmidt dão corpo e alma a esse acerto de contas lírico e psicanalítico, promovido pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre (CEP - Serra).

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