Festival Soul Duetos inspira gravação de série documental na Serra

A nova identidade visual do festival é assinada pela agência caxiense Aeroplano. Design Aeroplano / Reprodução

Te liga! Vem aí mais uma edição do Soul Duetos, projeto idealizado pelo DJ, cineasta e agitador cultural Jorge de Jesus. Prestes a celebrar 12 anos de trajetória, a iniciativa não apenas estreia uma identidade visual assinada pela agência caxiense Aeroplano, inspirada na estética das colagens e na nostalgia do vinil, bem como prepara a gravação de uma série documental.

O registro audiovisual vai resgatar as cinco edições do projeto por meio da história e do som de quatro bandas locais. Os shows que servirão de palco para as gravações ocorrem nos dias 28 e 29 de setembro, com entrada franca (locais e atrações serão anunciados em breve).