Festival Soul Duetos inspira gravação de série documental na Serra

Te liga! Vem aí mais uma edição do Soul Duetos, projeto idealizado pelo DJ, cineasta e agitador cultural Jorge de Jesus. Prestes a celebrar 12 anos de trajetória, a iniciativa não apenas estreia uma identidade visual assinada pela agência caxiense Aeroplano, inspirada na estética das colagens e na nostalgia do vinil, bem como prepara a gravação de uma série documental.
O registro audiovisual vai resgatar as cinco edições do projeto por meio da história e do som de quatro bandas locais. Os shows que servirão de palco para as gravações ocorrem nos dias 28 e 29 de setembro, com entrada franca (locais e atrações serão anunciados em breve).
— Depois que completou 10 anos de história, o projeto saiu de Caxias e partiu para circular pela Serra gaúcha. Agora, nesta nova etapa, o lançamento de uma série audiovisual vem para valorizar o trabalho desenvolvido até aqui e também para agradecer algumas bandas que estiveram conosco desde o início — resume Jorge.